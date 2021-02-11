Певица предстала в стильном купальнике.

Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в бане.

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Девушка предстала в леопардовом слитном купальнике с глубоким декольте. А на голове у Даши замотано полотенце. Отметим, что в 35 лет Астафьева выглядит восхитительно.

"Эскапизм - мое новое хобби. Знакомство со страной, с теплыми ее уголками", - подписала фото певица.

Фанатам понравилось новое увлечение Даши. Они отметили, что и хобби, и сама певица потрясающие.

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Автор: Диана Могилевич