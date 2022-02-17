Украинская красотка примерила смелый наряд на фотосессии.

Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила в свой Instagram-блог подборку смелых и откровенных снимков. На фото Дарья в ярком розовом боди с открытыми плечами и декольте. Звезда позирует в чулках в мелкую сеточку и на высоких каблуках.

Свои фотографии Астафьева описала словами художницы Фриды Кало:

"Я не прошу тебя меня поцеловать, и не извиняйся передо мной, когда я думаю, что ты неправ. Я даже не буду просить тебя обнять меня, когда мне это больше всего нужно. Я не прошу тебя говорить мне, какая я красивая, даже если это ложь, и не пиши мне красивых слов. Я не буду просить тебя позвонить мне, для того, чтобы рассказать, как прошел твой день, и сказать, что ты скучаешь по мне.

Я не буду просить тебя благодарить меня за все, что я делаю для тебя, и заботиться обо мне, когда душа иссякнет, и, конечно, я не буду просить тебя поддержать меня в моих решениях. Я даже не буду просить тебя послушать меня, когда у меня есть тысяча историй, которые мне хочется рассказать тебе. Я не буду просить тебя что-то для меня делать, я даже не буду пытаться навсегда быть рядом. Потому что если я должна просить тебя обо всем этом, то я больше этого не хочу".

Поклонники восхитились образом модели и написали ей множество комплиментов.

"Гордость Украины - такие девушки", "Очень ярко", "Красотка", - пишут поклонники под фотографиями.

Отметим, в свои 36 лет Даша может похвастаться идеальной фигурой и статусом секс-символа украинского шоу-бизнеса. Она не только модель и певица, а еще и успела сняться более чем в 10 фильмах. Четыре года назад у звезды началась сольная карьера.

Напомним, недавно Астафьева опубликовала в своем инста-блоге новые фотографии, сделанные на море.

Ранее УНИАН писал, что модель показала снимки с концерта, на которых предстала в очень откровенном образе.

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