Певица едва прикрыла свои интимные места.

Украинская певица Даша Астафьева опубликовала в своем инста-блоге несколько фотографий с концерта, на которых предстала в очень откровенном образе.

Звезда вышла на сцену в прозрачном боди, усыпанном стразами. "Изюминкой" образа стал блестящий чокер и глубоко декольте. В таком концертном костюме Даша засветила нижнее белье.

"Радует, что есть возможность видеться чаще. Каждая наша встреча особенная. Человеку, который расскажет самую милую историю связанную с моим творчеством я подарю футболку из моей коллекции. Мой директ трещит по швам от удивительного, смешного и милого", - подписала фото Астафьева.

"Бомбалейла", "Богиня", "Ярко и нежно", "Милашка", "Дива", "Идеальная", "Красотка", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Напомним, ранее Даша Астафьева раскрыла тайну мгновенного омоложения.

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