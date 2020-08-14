Даша Астафьева с пальцами во рту раздвинула ножки
16:00, 14 августа 2020Звезды
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Певица показала новое фото.
Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva
Украинская певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографию, которой возбудила сеть.
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На снимке Даша предстала в темном брючном костюме в тоненькую полоску. Изюминкой образа стал топ, который выделил красивый пресс певицы. Звезда сидит на стуле с раздвинутыми ножками, а интимное место прикрывал альбом, который Астафьева держала в руке.
"Бомба", "Не кусайся", "Слов просто нет", "Пальцы в рот, трудно дышать. Эрекция, апатия. Пора врача вызывать", "Супер", - написали фанаты.
Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva
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