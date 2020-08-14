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Даша Астафьева с пальцами во рту раздвинула ножки

16:00, 14 августа 2020
Звезды
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Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva

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На снимке Даша предстала в темном брючном костюме в тоненькую полоску. Изюминкой образа стал топ, который выделил красивый пресс певицы. Звезда сидит на стуле с раздвинутыми ножками, а интимное место прикрывал альбом, который Астафьева держала в руке.

"Бомба", "Не кусайся", "Слов просто нет", "Пальцы в рот, трудно дышать. Эрекция, апатия. Пора врача вызывать", "Супер", - написали фанаты.

Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva

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Автор: Диана Могилевич

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