Даша Астафьева показала голую попу

Певица обнажила интимное место.

Украинская певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram-истории фото, где она позирует перед зеркалом.

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На снимке видно, что переднюю часть своего тело звезда прикрыла одеялом. А вот попу Астафьева предпочла обнажить. Девушка неоднократно снималась в эротических фотосессиях для журнала Playboy.

Стоит отметить, что у Даши красивая фигура и она может позволить себе выставлять ее на всеобщее обозрение. Поклонники певицы всегда с нетерпением ждут новых эротических фото от Астафьевой.

Как сообщал УНИАН, ранее Астафьева удивила поклонников фигурой в купальнике.

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