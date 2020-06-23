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Даша Астафьева показала голую попу

14:04, 23 июня 2020
Звезды
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Даша показала фото / фото instagram.com/da_astafieva

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На снимке видно, что переднюю часть своего тело звезда прикрыла одеялом. А вот попу Астафьева предпочла обнажить. Девушка неоднократно снималась в эротических фотосессиях для журнала Playboy.

Стоит отметить, что у Даши красивая фигура и она может позволить себе выставлять ее на всеобщее обозрение. Поклонники певицы всегда с нетерпением ждут новых эротических фото от Астафьевой.

Астафьева показала попу / фото instagram.com/da_astafieva

Как сообщал УНИАН, ранее Астафьева удивила поклонников фигурой в купальнике.

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Теги: #фото#Даша Астафьева