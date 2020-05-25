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У звезды "Содержанок" обнаружили коронавирус

13:03, 25 мая 2020
Звезды
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У Дарьи Мороз обнаружен коронавирус / Instagram Дарья Мороз

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бывшая супруга режиссер Константина Богомолова сдала тест на CoViD-19, 22 мая пришёл результат. Он оказался положительным.

Наиболее известна 36-летняя Дарья Мороз по роли в нашумевшем сериале "Содержанки".

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Теги: #актриса#коронавирус