У звезды "Содержанок" обнаружили коронавирус

Наиболее известна 36-летняя Дарья Мороз по роли в нашумевшем сериале "Содержанки".

У известной российской актрисы Дарьи Мороз обнаружен коронавирус. Читайте также74-летний Петросян впервые показал 31-летнюю возлюбленную на совместном фото Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Бывшая супруга режиссер Константина Богомолова сдала тест на CoViD-19, 22 мая пришёл результат. Он оказался положительным. Наиболее известна 36-летняя Дарья Мороз по роли в нашумевшем сериале "Содержанки". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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