У звезды "Содержанок" обнаружили коронавирус
13:03, 25 мая 2020Звезды
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Наиболее известна 36-летняя Дарья Мороз по роли в нашумевшем сериале "Содержанки".
У Дарьи Мороз обнаружен коронавирус / Instagram Дарья Мороз
У известной российской актрисы Дарьи Мороз обнаружен коронавирус.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Бывшая супруга режиссер Константина Богомолова сдала тест на CoViD-19, 22 мая пришёл результат. Он оказался положительным.
Наиболее известна 36-летняя Дарья Мороз по роли в нашумевшем сериале "Содержанки".
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