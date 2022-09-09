Музыкант признался, что у него есть некоторые трудности, из-за которых тот непригоден к службе в армии еще с 18-ти лет.

Украинский музыкант Владимир Дантес рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых он не может идти в армию. Так, экс-муж Нади Дорофеевой дал интервью в программе "Слава+Таня", где признался - если ему придет повестка, то сможет только чистить картошку или перекладывать бумажки.

"Для меня это такой вопрос, который закончился еще в мои 18 лет, я почти списан. Я думаю, что меня с моим здоровьем возьмут только бумажки перекладывать или картошку чистить", - сказал Вова.

Он уточнил, что проблемы касаются зрения.

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"У меня один глаз почти не видит, 10% зрения. Как мне в военкомате в 18 лет сказали: "Ты эту бумагу видишь?" Говорю: "Да". "Ну будешь ее перекладывать", - поделился артист.

Напомним, также Владимир Дантес прокомментировал свою жестокую шутку о сексе Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина. Мужчина признался, что удивлен тем, что это вызвало такой сильный общественный резонанс, ведь не считает это чем-то ненормальным.

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