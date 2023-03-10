Украинский музыкант не всегда такой веселый и жизнерадостный, как на своих стендап-концертах.

Украинский музыкант и комик Вова Дантес, который в марте 2022 года расстался с певицей Надей Дорофеевой, рассказал о сложном периоде в своей жизни. Артист признается, что позволяет себе быть слабым, когда находится дома в одиночестве. Подробный пост о своих эмоциях Вова сделал в Instagram-блоге.

"Понимаю, что адекватнее - принять все происходящее. Раз и навсегда. Сесть так и прокричаться нормально, порыдать, сжечь яростью всех врагов. Так и поступил. Стало легче. Я перестаю задавать себе вопросы "почему?", "когда?", "зачем?". Это моя жизнь. Это наша жизнь. Оно не будет такой, как раньше. Да, будет лучше, 100%, просто не надо подгонять этот момент", - рассуждает Вова Дантес.

Чтобы справляться с негативными эмоциями, он решил для себя жить здесь и сейчас. Своим подписчикам в тяжелые моменты он рекомендует вспоминать все хорошее, что их окружало, благодарить тех, кто каждый день борется за нашу победу, донатить на ВСУ.

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"Пишу это и на душе кошки скребут, а через несколько часов буду смеяться, а потом буду замечать как пахнет весной, потом будут какие-то еще эмоции", - добавил экс-муж Нади Дорофеевой.

Чем сейчас занимается Вова Дантес

Юморист после начала полномасштабного вторжения отдал волонтерам свой электрокар, а также перешел на украинский язык. Вова не осуждает тех, кто говорит на русском, однако для себя принял решение об использовании в повседневной жизни именно государственного языка.

Также Дантес неоднократно давал концерты как в Украине, так и за границей. В ходе мероприятий он собирает средства для помощи нашей армии.

Напомним, Дантес рассказал, как известные мужчины выезжают из Украины во время войны.

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