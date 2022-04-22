21 апреля Дорофеевой исполнилось 32 года.

Украинский артист Владимир Дантес после развода с Надей Дорофеевой остался с ней в хороших отношениях. Им удалось сохранить дружбу и уважение по отношению друг к другу.

Вчера, 21 апреля, Дорофеева отмечала свое 32-летие. Дантес не остался в стороне от этого праздника и трепетно поздравил свою экс-супругу.

Он обнародовал соблазнительное фото Дорофеевой в инста-сториз и написал: "С днем рождения! Люби и будь любимой".

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые прокомментировала развод с Дантесом. Она сказала, что такое решение они приняли еще до войны в Украине. Также Надя добавила, что уже готова к новым отношениям.

Впрочем, ей приписывают роман с музыкантом и ресторатором Михаилом Кацуриным, который также недавно развелся с супругой.

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