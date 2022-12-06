Сеть в восторге от фотографии, опубликованной Данилко. Она моментально заставляет почувствовать ностальгию по временам выхода на экраны ТВ "СВ-шоу".

6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил. Многие звезды поздравили наших доблестных воинов с их профессиональным праздником, а очень оригинально это сделал Андрей Данилко, он же Верка Сердючка.

На своей странице в Instagram артист опубликовал архивное фото, на котором он предстал в легендарном образе проводницы Веры. Именно в таком берете и странном наряде артист покорил зрителей. Правда, тогда его партнершей на сцене была не "мама" Инна Белоконь, а молчаливая Геля.

Напомним, всеукраинская слава пришла к Данилко в 1997 году благодаря развлекательной программе "СВ-шоу". Идея проекта - разговор приглашенной звезды с ведущей (Веркой-проводницей) на сцене, стилизованной под спальный вагон.

Видео дня

"Ну... За ВСУ!!!" - подписал Данилко фотографию, на которой он предстал в любимом для многих зрителей образе конца 1990-х - начале 2000-х. Появление Верки-проводницы в Instagram вызвало восторг среди подписчиков исполнителя. Они моментально почувствовали ностальгию по тем временам, когда были прикованы к экрану ТВ в ожидании новых сценок от звезды в программе "СВ-шоу".

Гражданская позиция Андрея Данилко

Ранее выступления Данилко собирали огромные концертные залы России. Он даже имеет опыт личного общения с российским президентом Владимиром Путиным.

Сегодня он находится на передовой информационной войны и открывает глаза на российские преступления в Украине. Он с первых дней полномасштабной войны не покидает Киев, дает благотворительные концерты и помогает деньгами ВСУ. Путина певец прямо называет убийцей.

Артист ни на миг не сомневается в победе Украины, помогает ВСУ и рассказывает правду даже российским журналистам о преступлениях Кремля в нашей стране.

10 июня артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки выступил перед украинскими военными с песней "Геть з України, м*скаль некрасівий". Он был одет в форму ВСУ.

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