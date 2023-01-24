Мужчина получил ранение в руку.

Украинский телеведущий и воин ВСУ Даниэль Салем мог погибнуть во время контактного боя с оккупантами. На помощь ему пришел побратим, который прикрыл Салема, когда у него закончился короб с пулеметным боеприпасом.

"Так просто написать: спасибо тебе, что прикрыл. Но так трудно объяснить, сколько стоит за этим. В тот момент, когда ты услышал мое: "Пустой", когда у меня закончился короб с пулеметным боеприпасом, ты вытащил из рюкзака другой короб, подал его мне и перекрыл огнем в сторону врага", - написал Салем на своей странице в Instagram.

Он добавил, что самое страшное на войне - это пугаться за своих побратимов. К слову, друг Салема на днях получил ранение во время того же контактного боя. Тогда раненый боец проявил всю силу украинского духа, и пока ему останавливали кровь, он пел гимн нашей страны.

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"Друг, мы снова говорим легендарное: "Не в этот раз!". Скоро рука твоя будет работать, как раньше, и мы снова пойдем на задание вместе. У нас еще куча дел, брат. Никто кроме нас!" - добавил Салем.

Напомним, ранее Даниэль Салем рассказал, как Тина Кароль подарила ВСУ машину.

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