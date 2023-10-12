Пока причина смерти неизвестна.

Украинский телеведущий и защитник Даниэль Салем поделился с поклонниками трагической новостью - умерла его 19-летняя сестра. Что случилось с девушкой он не рассказал, однако отметил, что они давно не виделись.

"Мне не верится! Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся… в этой жизни! Сладких снов тебе, моя сестра", - написал Салем.

Такой пост Даниэль сопроводил фотографией, на которой предстал вместе со своей сестрой. На ней девушка еще очень маленькая, поэтому понятно, что снимок был сделан много лет назад.

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Пользователи сети и знаменитости поддержали Салема. В комментариях они написали:

"Ужас какой. Светлая память"

"Сочувствую. Мягких облачек"

"Мои соболезнования"

"Еще такая молодая"

"Брат, держись!"

Ранее стало известно о смерти народной артистки Украины Нины Матвиенко. 11 октября ее провели в последний путь. На похоронах присутствовали Павел Зибров, Дима Монатик, Фагот, Олег Скрипка и другие. Также была ее дочь Антонина Матвиенко. В этот день она озвучила последнюю волю своей матери.

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