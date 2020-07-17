"Испытываю к ней чувство любви": Киркоров откровенно рассказал об отношениях с Пугачевой

По словам исполнителя, в настоящее время "отношений никаких нет", также нет и дружбы между домами. Артист утверждает, что иная ситуация была бы странной.

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой.

Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По словам исполнителя, в настоящее время «отношений никаких нет», также нет и дружбы между домами. Артист утверждает, что иная ситуация была бы странной.

«Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить», - сказал певец.

Как сообщал УНИАН, ранее Максим Галкин откровенно рассказал о личной жизни с 71-летней Пугачевой.

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