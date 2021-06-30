Актриса Галь Гадот родила дочь.

Израильская актриса Галь Гадот сообщила радостную новость. Она в третий раз стала мамой.

На своей страничке в Instagram она показала фотографию, на которой предстала вместе со своим супругом Яроном Версано, новорожденной девочкой и старшими дочерьми – 9-летней Алмом и 3-летней Майей.

"Моя чудесная семья! Невозможно быть более благодарной и счастливой (и уставшей). Мы так счастливы приветствовать Даниэллу в нашей семье! Желаю всем любви и здоровья", – подписала фото Галь Гадот.

Кто такая Галь Гадот:

Актриса наиболее известна по ролям в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости", "Чудо-женщина", "Чудо-женщина: 1984", "Шпионы по соседству", а также серии фильмов "Форсаж".

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Автор: Диана Могилевич