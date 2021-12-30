Муж Пугачевой показал поход в музей, который он устроил для своей дочери.

Российский артист Максим Галкин умилил фанатов новым видео с дочерью. Муж Аллы Пугачевой повел 8-летнюю Лизу в музей, где девочка с интересом изучала картины.

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал видео с дочерью и рассказал, что Лиза начала интересоваться живописью.

На прогулку и поход в музей артист и его дочь пошли вдвоем, без Пугачевой и брата Лизы. На видео Галкин снял наследницу в дутом пуховике с узором из роз и красной шапке с брошкой и помпоном. По музею девочка гуляла в кремовой водолазке и модной черно-белой кофте.

Лиза с интересом изучала картины и слушала Галкина. Девочка искренне улыбалась и не скрывала, что ей нравится гулять по музею.

В комментариях фанаты похвалили Галкина, который старается всесторонне развивать своих детей. Многим также стало интересно, почему артист не взял на прогулку свою жену Аллу Пугачеву и их сына Гарри.

"Чудо, а не ребенок!", "какая красивая девочка растет, еще и умная", "Максим, вы молодец! Пример другим отцам", - написали комментаторы.

Напомним, ранее друг Пугачевой показал архивное фото с ней. "Хорошо было, весело и беззаботно", - подписал он снимок с Примадонной.

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