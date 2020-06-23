"Её пчелы покусали?": изменившуюся Седокову раскритиковали в сети (фото)

По мнению пользователей, Седокова переборщила с уколами красоты.

Украинская певица и бывшая участница группы "Виа-Гра" Анна Седокова показала новое фото и нарвалась на волну критики.

Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

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Артистка позировала в розовом платье с ярко-желтым принтом. Девушка собрала волосы в хвост, из-за чего особенное внимание подписчиков привлекло ее лицо. Они раскритиковали Анну за изменившуюся внешность.

"Сколько уколов, раньше такая милая была!", - написал один из комментаторов, собрав под своим постом более 70-ти лайков от других пользователей.

"Её пчелы покусали?", "Что с лицом? Хорошо когда во всём есть чувство меры!", - также написали Седоковой.

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