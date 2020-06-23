цей матеріал доступний українською

"Её пчелы покусали?": изменившуюся Седокову раскритиковали в сети (фото)

10:38, 23 июня 2020
Звезды
679 0
Анна Седокова показала новое фото и нарвалась на волну критики / Instagram Анна Седокова

Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Instagram Анна Седокова

Читайте также"Страх какой": экс-"виагра" Седокова напугала сеть своим лицом (фото)

Артистка позировала в розовом платье с ярко-желтым принтом. Девушка собрала волосы в хвост, из-за чего особенное внимание подписчиков привлекло ее лицо. Они раскритиковали Анну за изменившуюся внешность.

"Сколько уколов, раньше такая милая была!", - написал один из комментаторов, собрав под своим постом более 70-ти лайков от других пользователей. 

"Её пчелы покусали?", "Что с лицом? Хорошо когда во всём есть чувство меры!", - также написали Седоковой. 

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Анна Седокова