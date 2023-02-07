Возлюбленный телезвезды служит в добровольческом отряде.

Известная телеведущая Маша Ефросинина поделилась с фанатами щемящим видео. На нем она прощается с мужем, который служит. Тимур Хромаев служит в добровольческом отряде, иногда он может видеться с женой, однако эти встречи довольно короткие.

"У меня все эти месяцы просто физически и психологически не хватало сил показывать вам эту новую данность нашей жизни с Тимуром. Но я знаю, сколько женщин сегодня переживает именно то, что и я в очередной раз этим утром, провожая его", - написала Ефросинина в Stories.

Телеведущая признала, что она очень боится за своего мужа. Ефросинина не может на это повлиять, ведь решение идти служить принимала не она, а ее любимый, как и другие мужчины, которые пошли защищать Украину от рашистов.

Видео дня

"Поэтому хочу всем сказать, что мне тоже страшно. Сильно страшно. Но я ничего не могу поделать - это решение моего мужа, ваших мужей. И под завалами всех страхов у нас с вами там внутри точно притаилась гордость", - добавила звезда.

На видео Ефросинина говорит, что она никогда не привыкнет к этому. Муж собирал вещи, а ведущая снимала, как он улыбается, целует ее и одевается. Заметно, что Хромаев пытается успокоить свою жену, которая очень сильно за него переживает.

Напомним, ранее Ефросинина рассказала, что изменилось в их отношениях с мужем за месяцы разлуки.

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