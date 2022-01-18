Танцовщица решила пока не прибегать к медикаментозному лечению.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева повторно заразилась коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции в Грузии. Хореограф активно поддерживает связь с подписчиками и рассказывает о том, как протекает болезнь. Сегодня она решила поделиться грузинским рецептом "лекарства" от коронавируса.

Пост Гвоздева написала на своей странице в Instagram.

Мысли о встрече с детьми и родителями лечат меня быстрее всего, ну и, конечно, ежедневное употребление чачи, чеснока и лука. Я пока стараюсь не прибегать к медикаментозному лечению, так как показаний для этого нет. Все что принимаю - это Омега 3, цинк, витамин Д3, витамин С и стараюсь мыслить позитивно", - написала танцовщица.

Читайте также"Это трэш": жена Остапчука пожаловалась на резкое ухудшение здоровьяТакже она поблагодарила мужа, который остался вместе с ней в Грузии и попросила подписчиков написать ей смайлики под постом для настроения, что они с энтузиазмом и сделали.

"Скорейшего выздоровления", "Имбирь с медом и лимоном вам в поддержку", "Не унывайте", - желают девушке фанаты.

Напомним, ранее Илона Гвоздева попала в дорожно-транспортное происшествие. Тогда танцовщица отделалась только царапинами на авто.

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