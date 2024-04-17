Популярная украинская певица MamaRika пожаловалась на постоянные ссоры со своим мужем, юмористом Сергеем Середой. По ее словам, все недоразумения возникают на фоне ревности супруга.
Как известно, влюбленные переживают сложный период в отношениях. Кроме проблем, которые были и раньше, добавилась еще ревность. В последнее время MamaRika начала больше внимания уделять себе и сейчас она очень привлекательная женщина.
Иногда певица проводит время с друзьями, но Сергей не понимает ее и устраивает ссоры из-за ревности. Артистка пожаловалась на нехватку личного пространства в отношениях:
У него есть ревность. Еще это добавляет масла в огонь. Я немножечко изменила прошивку, я сейчас впервые за два с половиной года вспомнила, кто я есть. У меня восстановилась сексуальная энергия. Последние полгода я собой активно занимаюсь. Где-то есть какая-то ревность: "А что ты? Где ты? А чего ты?". Какого-то пространства личного хочется, а у нас сейчас еще и в этом проблемы. Я где-то могу зависнуть, а он: "А где ты?".
Как рассказала MamaRika, раньше у супругов вообще не возникало конфликтов на фоне ревности, потому что влюбленные доверяли друг другу. Однако сейчас их отношения переживают кризис и певица пытается восстановить утраченные чувства и эмоции.
"У нас это чувство раньше не существовало в наших отношениях. Мы настолько доверяли, что не было даже места ревности. Теперь, когда я снова восстановила себя, я вновь обрела себя и даю себе возможность быть той Настей, которой я была до ребенка, он забыл, что я такой могу быть", - рассказала звезда.
Напомним, ранее MamaRika выпустила песню "Хтось йде", в которой спела о проблемах в отношениях с Сергеем Середой. Тогда певица призналась, что они находятся на грани разрыва. Позже MamaRika откровенно ответила, живет ли еще вместе с мужем и, как пытается спасти отношения.