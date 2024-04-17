Певица призналась, что юморист Сергей Середа ревнует ее.

Популярная украинская певица MamaRika пожаловалась на постоянные ссоры со своим мужем, юмористом Сергеем Середой. По ее словам, все недоразумения возникают на фоне ревности супруга.

Как известно, влюбленные переживают сложный период в отношениях. Кроме проблем, которые были и раньше, добавилась еще ревность. В последнее время MamaRika начала больше внимания уделять себе и сейчас она очень привлекательная женщина.

Иногда певица проводит время с друзьями, но Сергей не понимает ее и устраивает ссоры из-за ревности. Артистка пожаловалась на нехватку личного пространства в отношениях:

У него есть ревность. Еще это добавляет масла в огонь. Я немножечко изменила прошивку, я сейчас впервые за два с половиной года вспомнила, кто я есть. У меня восстановилась сексуальная энергия. Последние полгода я собой активно занимаюсь. Где-то есть какая-то ревность: "А что ты? Где ты? А чего ты?". Какого-то пространства личного хочется, а у нас сейчас еще и в этом проблемы. Я где-то могу зависнуть, а он: "А где ты?".

Как рассказала MamaRika, раньше у супругов вообще не возникало конфликтов на фоне ревности, потому что влюбленные доверяли друг другу. Однако сейчас их отношения переживают кризис и певица пытается восстановить утраченные чувства и эмоции.

"У нас это чувство раньше не существовало в наших отношениях. Мы настолько доверяли, что не было даже места ревности. Теперь, когда я снова восстановила себя, я вновь обрела себя и даю себе возможность быть той Настей, которой я была до ребенка, он забыл, что я такой могу быть", - рассказала звезда.

Напомним, ранее MamaRika выпустила песню "Хтось йде", в которой спела о проблемах в отношениях с Сергеем Середой. Тогда певица призналась, что они находятся на грани разрыва. Позже MamaRika откровенно ответила, живет ли еще вместе с мужем и, как пытается спасти отношения.

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