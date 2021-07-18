Славия показалась в откровенном образе.

Украинская певица Славия опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в джинсовых мини-шортиках и бежевом топе с длинным рукавом.

Также звезда подчеркнула талию поясом от всемирно известного бренда GUCCI. Не забыла Славия и об аксессуарах - маленькая сумочка с цепью через плечо и серьги-кольца.

Стоит отметить, что в такой одежде Славия выглядит достаточно сексуально. У певицы стройная фигура, которой она часто хвастается на своей страничке в социальной сети.

"Солнышко, ты такая красивая", "Красивая женщина", "Самая лучшая", "Вы такая умничка! Горжусь вашими сдвигами, вы прям ожили, это очень видно. Молодец огромная. Жизнь все расставит на свои места", - пишут поклонники в комментариях под фото.

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Автор: Диана Могилевич