Украинская певица Славия опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в джинсовых мини-шортиках и бежевом топе с длинным рукавом.
Также звезда подчеркнула талию поясом от всемирно известного бренда GUCCI. Не забыла Славия и об аксессуарах - маленькая сумочка с цепью через плечо и серьги-кольца.
Стоит отметить, что в такой одежде Славия выглядит достаточно сексуально. У певицы стройная фигура, которой она часто хвастается на своей страничке в социальной сети.
"Солнышко, ты такая красивая", "Красивая женщина", "Самая лучшая", "Вы такая умничка! Горжусь вашими сдвигами, вы прям ожили, это очень видно. Молодец огромная. Жизнь все расставит на свои места", - пишут поклонники в комментариях под фото.
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