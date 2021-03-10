Верка Сердючка вместе со своей сценической мамой стали новыми ведущими программы.

Артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верки Сердючки, стал новым ведущим украинской версии программы "Орел и Решка".

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Вместе с ним будет участвовать в программе его сценическая мама Инна Белоконь. Они уже побывали в Барселоне, где фотографировались на яхте. А также они показали еще несколько достопримечательностей в Instagram и местный аэропорт.

"Андрей Михайлович, если бы вы только знали, как вас нам не хватает, ваших шуток, концертов и песен", "Я с нетерпением буду ждать выхода передачи", "Это чистый кайф", "Супер", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич