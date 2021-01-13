Инцидент произошел в Лос-Анджелесе.

Американские СМИ обнародовали информацию о том, что известного актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина из-за того, что он не надел медицинскую маску.

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Отмечается, что Брюс зашел в магазин за покупками, но не надел маску. У него на шее болталась бандана, которую он также не захотел натянуть на лицо.

Работники магазина попросили актера надеть медицинскую маску, но он отказался. За нарушение правил карантина Уиллиса выставили за дверь.

Артист признался в комментарии People, что «совершил ошибку в суждении». Он призвал людей следовать мерам безопасности и продолжать носить маски.

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Автор: УНИАН