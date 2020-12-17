В своем Инстаграм актер выложил фото, на котором запечатлено, как он скован цепями и наручниками, а вокруг него полицейские.

Оскароносный голливудский актер Эдриен Броуди поделился с фанатами снимком из мини-сериала под названием "Гудини", в котором сыграл главную роль.

Читайте такжеОскароносный Эдриен Броуди поделился с поклонниками снимком из ПарижаВ своем Инстаграм актер выложил фото, на котором запечатлено, как он скован цепями и наручниками, а вокруг него полицейские.

На фото Броуди до пояса раздет. "Они думают, что поймали меня", - подписал снимок актер.

Поклонники Броуди пришли в восторг от этого снимка.

Сериал "Гудини"

«Гудини» - драматический трехчасовой мини-сериал телеканала History, премьера которого состоялась 1 сентября 2014 года. Сериал рассказывает историю жизни, от отчаянной бедности в молодости до всемирной славы, легендарного иллюзиониста и исполнителя побегов Гарри Гудини, роль которого исполнил обладатель премии «Оскар» Эдриен Броуди.

Кто такой Эдриен Броуди

Эдриен Броуди родился 14 апреля 1973 года в Нью-Йорке. Актер снялся более чем в 40 фильмах. Он стал самым молодым лауреатом награды Американской академии «Оскар» в категории «Лучший актер главной роли», получивший ее в 29 лет в 2003 году, а также второй американский актер в истории (после Кристофера Ламберта), удостоенный премии «Сезар» в категории «Лучшая мужская роль». Всемирную известность получил после роли польско-еврейского пианиста Владислава Шпильмана в фильме Романа Полански «Пианист».

Наиболее известные кинокартины с участием Броуди: «Тонкая красная линия» (1998), «Пианист» (2002), «Таинственный лес» (2004), «Пиджак» (2005), «Кинг-Конг» (2005) и телесериал «Острые козырьки». Также выступал в качестве продюсера в фильмах «Химера», «Джалло» и «Курьер».

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Автор: Ирина Погорелая