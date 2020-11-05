Певица недовольно поведением своего отца.

Известная певица Бритни Спирс обратилась в суд с просьбой лишить ее отца права распоряжаться ее имуществом.

Об этом сообщает Us Weekly.

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Певица хочет оставить право распоряжаться ее имуществом только компании Bessemer Trust Company. По словам Бритни, компания по управлению ее финансами Tristar Sports and Entertainment Group, которая отвечала за ее имущество ранее, отказалась представлять его интересы в суде 28 октября. Спирс заявила, что ее отец без ее ведома нанял другого менеджера.

Адвокат певицы уверяет, что Бритни понесет большие финансовые потери, если ее отца срочно не отстранят от должности хранителя ее имущества. Также Спирс хочет лишить отца опекунства над собой.

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Автор: Диана Могилевич