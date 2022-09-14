Певица неаккуратно высказалась в адрес своей коллеги.

Известная американская певица Бритни Спирс попала в скандал. Она неаккуратно высказалась в адрес другой певицы Кристины Агилеры, за что нарвалась на волну хейта.

Так, в своем Instagram-блоге Спирс написала: "Я обнаружила, что есть один способ выглядеть худой: тусоваться с толстыми людьми".

Затем Бритни добавила: "Если бы у меня были такие же танцовщики, как у Кристины Агилеры, я бы выглядела невероятно маленькой на сцене".

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Такое высказывание комментаторы не оценили и буквально взорвались осуждающими комментариями. После этого исполнительница хита "Work, bitch" поспешила оправдаться и отметила, что долгие годы является поклонницей Агилеры, и ни в коем случае не хотела её оскорблять.

"Я ни в коем случае не критиковала прекрасное тело Кристины, оно такое, каково оно есть! Я была однажды на ее выступлении и заметила отличие людей на сцене! Она красивая сильная женщина. Спасибо, Кристина, за то, что вдохновила меня. То, что я опубликовала, является проекцией неуверенности, с которой я все время имею дело из-за того, как ко мне относились мои родители и средства массовой информации... Я никогда бы намеренно никого не обижала, потому что я знаю, что это такое", – объяснила Бритни.

Кристина Агилера не комментировала данный инцидент.

Напомним, Бритни Спирс заявила, что может навсегда уйти со сцены.

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