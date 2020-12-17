Фанаты певицы по-разному отнеслись к ее поступку.

Популярная певица Бритни Спирс решилась на кардинальные изменения прически. Она обрезала длинные волосы и похвасталась этим в соцсети.

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"Обрезала волосы! Знаете, как говорят: долой старое и впусти что-то новое! А теперь давайте помолимся", – написала она.

Фанаты певицы по-разному отнеслись к таким изменениям. Многие в комментариях раскритиковали Бритни:

"Я одна считаю, что новая прическа Бритни не к лицу?", "Эти комментарии по поводу того, что она хорошо выглядит... Мне так не кажется".

Некоторые из пользователей еще и усомнились, что снимки публиковала Спирс: "Это не Бритни", "То, что они удаляют комментарии, лишний раз доказывает, что аккаунт ведет не Бритни".

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Автор: УНИАН