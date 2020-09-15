Питт и Энистон / eastnews.ua
Экс-супруги Бред Питт и Дженнифер Энистон приняли участие в живых чтениях комедии 1982 "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай".
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Издание People опубликовало снимки с онлайн-конференции, на которых видно, как Энистон вышла на связь из кабинета своего особняка. Фанаты отметили, что она была достаточно сдержанной, а вот Питт часто улыбался и шутил. Стоит отметить, что за последние 19 лет это их первое совместное появление на экране.
Питт и Энистон / фото people.com
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