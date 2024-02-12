Инструктор по йоге из Испании и бойфренд опальной певицы Ани Лорак, Исаак Виджраку, опубликовал совместные с артисткой фотографии на своей странице в Instagram.
На снимке они позируют в вечерних нарядах. Исаак целует Лорак около губ, а она подставляет ему свои.
Такое фото он подписал следующими словами:
"Когда любовь сильна, расстояние, страны или язык - не преграда, а приглашение в неизведанное".
Вероятно, Виджраку не остановило даже то, что Лорак предала родную Украину. Певица еще до полномасштабного российского вторжения переехала в страну-агрессора, а после него продолжила там жить и работать. О большой войне она молчит.
В это же время Лорак хвастается своей личной жизнью и роскошным отдыхом за границей. Вероятно, кровавые рубли - это все, что ее интересует.
К слову, Виджраку вместе с ней живет в России, хоть сам из Испании.
Как отреагировали пользователи сети
- "Надо не красивой быть, а не предательницей, каковой является Лорак"
- "Для счастья нации не нужно"
- "Нельзя предавать родину. Проклятие догонит"
Напомним, ранее бойфренд Лорак показал, как нежится с певицей в постели.