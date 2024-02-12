Они вместе живут в России.

Инструктор по йоге из Испании и бойфренд опальной певицы Ани Лорак, Исаак Виджраку, опубликовал совместные с артисткой фотографии на своей странице в Instagram.

На снимке они позируют в вечерних нарядах. Исаак целует Лорак около губ, а она подставляет ему свои.

Такое фото он подписал следующими словами:

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"Когда любовь сильна, расстояние, страны или язык - не преграда, а приглашение в неизведанное".

Вероятно, Виджраку не остановило даже то, что Лорак предала родную Украину. Певица еще до полномасштабного российского вторжения переехала в страну-агрессора, а после него продолжила там жить и работать. О большой войне она молчит.

В это же время Лорак хвастается своей личной жизнью и роскошным отдыхом за границей. Вероятно, кровавые рубли - это все, что ее интересует.

К слову, Виджраку вместе с ней живет в России, хоть сам из Испании.

Как отреагировали пользователи сети

"Надо не красивой быть, а не предательницей, каковой является Лорак"

"Для счастья нации не нужно"

"Нельзя предавать родину. Проклятие догонит"

Напомним, ранее бойфренд Лорак показал, как нежится с певицей в постели.

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