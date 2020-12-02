Актер скончался в возрасте 71 года.

Народный артист России Борис Плотников умер в возрасте 71 года. Пока причина смерти неизвестна.

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Об этом сообщает Telegram-канал газеты "Известия".

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Он сыграл доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце". Также он снимался в таких фильмах как "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Дульсинея Тобосская", "Бой с тенью".

Кроме фильмов он принимал участие в сериалах. Он играл в "Годунов" и "Крылья империи". В 1998 году он получил звание народного артиста России.

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Автор: Диана Могилевич