Медиаэксперт Денис Путинцев в интервью УНИАН назвал своих фаворитов Нацотбора на Евровидение, ответил, есть ли у нас шансы победить в этом году, почему в топ-чартах остается русская музыка, а также о скандале Соловий и Навки, ориентации Киркорова и многом другом.

Денис, давайте начнем с самых важных новостей в музыкальной индустрии. В феврале этого года состоится финал Нацотбора на Евровидение-2024. Уже известны участники и их песни. На кого вы делаете ставки?

Как показывает практика, может победить, кто угодно, но у меня есть не то, чтобы фавориты, а люди, которые имеют чисто технически шансы представить Украину. Хорошие шансы есть у старой гвардии под названием Alyona Alyona и Jerry Heil. У них достаточно интересный трек. И если будет правильный performance, то вполне вероятно, что они могут достойно представить нашу страну на Евровидении.

Еще, по моему мнению, победить в Нацотборе может Melovin. Он уже участвовал в Евровидении, поэтому это большой для него плюс. Он знает конкурс изнутри, и он на этом делает акцент. Его песня в музыкальном плане конкретно подходит для Евровидения. Зная, какой он яркий персонаж, он не подкачает.

На третье место я бы поставил скандальный коллектив NAHABA. В их песне узнали трек российской группы "Тату". Да, очень похожи песни, но если все правильно обыграть, правильно подать на сцене и добавить, что один из участников группы служит в ВСУ, то у них есть все шансы. Эта истерия и крик о том, что происходит и куда смотрит вся Европа, может иметь правильную для нас историю.

Вашим лидером оказался дуэт Джерри Хейл и Алены Алены. Однако их песня "Teresa & Maria" вызвала немало хейта из-за упоминания Матери Терезы. Многие зрители считают, что Тереза была "моральным людоедом", поэтому петь о ней - недопустимо.

Ситуация с Девой Марией и Матерью Терезой очень показательная для Украины. Вот нашли все-таки к чему придраться эти кроты википедийские. Это хейт ради хейта. Ну ок, были грехи у Матери Терезы. Знаете, что мне вообще очень понравилось? Высказывание, что к Марии хотя бы вопросов нет. Хотя, если сильно постараться, то и к ней могут быть вопросы. Напоминаю, что сына Девы Марии - Иисуса Христа - вообще распяли, а он был человеком святее святых, сыном Божим. Во всяком случае, так в Библии пишут.

А Мать Тереза - это бренд. Если мы говорим о Евровидении, как о европейском конкурсе, то использование таких брендов идет только в плюс исполнителю. Лично у меня ассоциации с Терезой - благотворительность, человеколюбие и другое. И именно это будет щелкать в головах людей.

Поэтому я считаю, что это раздутый скандал. Он для людей, которые занимаются идеологической составляющей в украинской культуре - это важный момент. Его нужно обсуждать и артист должен ответственно относиться к текстам, которые он пишет на международные конкурсы. Но вот это вот сейчас мне кажется, мягко говоря, несколько раздутым.

Как-то так исторически сложилось, что Украина всего несколько раз побеждала на Евровидении и, в основном, эти победы были приурочены к каким-то важным событиям в нашей стране. Однако прошло уже два года с начала большой войны, мир немного устал от всего происходящего... Значит ли это, что наши шансы на победу могут резко упасть?

Давайте будем взрослыми людьми и признаемся себе, что вряд ли мы победим в этом году, как бы нам этого не хотелось. Да, мы должны признать, что мир немного устал от войны. К тому же Европа уже отдала нам дань в виде победы Kalush Orchestra 2022 году. Я советую посмотреть на ситуацию немного под другим углом. Сейчас нам очень важно правильно показать себя в плане того контекста, который происходит в нашей стране. То есть нам нужно достучаться до Европы уже не в духе "Дайте нам оружие!", "У нас людей убивают", "Что ж это такое происходит?", "Россия - козлы", а нам нужно рассказать какую-то историю, которая затронет сердца европейцев. Они должны понять, что зло расправляет крылья и если оно победит в Украине, то не остановится и пойдет дальше. Вот главный месседж. Мне кажется, что его нужно запаковать в какого-нибудь Властелина колец.

И еще: почему я всегда делаю акцент на слове performance? Потому что много будет зависеть от того, как мы продемонстрируем свои нарратива. Это уже работа режиссера.

Почему в Нацотборе не участвуют звезды старой плеяды - Оля Полякова, Андрей Данилко, Злата Огневич?..

Уже третий год подряд Евровидение является конкурсом для молодых, начинающих, малоизвестных исполнителей. И это правильно. Я думаю, что это и есть европеизация нашего общества, культурного в том числе. Это очищение от мыслей, что от Евровидения зависит судьба нашей страны, как это было до войны. Да, сейчас наша судьба в каком-то плане зависит от Евровидения, но опять-таки смысл будет не в Поляковой, Огневич или Данилко, а в месседже, который сможет донести молодой артист. Вопрос в том, чтобы этот артист был в первую очередь готов медийно представить свою страну. Многое зависит от интервью, которое он будет давать.

Большой плюс в том, что украинская музыка развивается, и Евровидение является отличным трамплином для промо, для старта дальнейшей карьеры артиста. Но есть и другая сторона медали. Мне кажется, что не все финалисты Нацотбора смогут правильно донести свой месседж во время интервью, правильно вести себя на сцене, правильно общаться. Не потому что они какие-то глупые, а потому что они еще просто неопытные. Вот этот фактор нужно учитывать. Особенно в этом году, когда нам нужно достучаться до умов, сердец и ушей европейцев.

Давайте обсудим последние новости в украинском шоу-бизнесе. Недавно продюсер Олег Боднарчук назвал Тину Кароль "серым кардиналом", потому что она в свое время не позволила Ани Лорак вернуться на родину. Как вы считаете, здесь вопрос в конкуренции или исключительно в позиции Лорак по войне?

Да, очень много слухов ходит и ходило по поводу Тины Кароль и ее выживания Ани Лорак в том числе. Я не берусь об этом судить, потому что не держал свечку. Но это очень красивая легенда, в которую я готов поверить. В любом случае это никак не умаляет того, что Лорак сейчас находится в России, о ее позиции все знают. Точнее, об ее отсутствии. Пока ее страна купается в крови, она выступает на концертах в РФ.

А Тина Кароль, как минимум, принимает проукраинскую позицию, координирует это все в мировом контексте. Не думаю, что на данный момент Тина Кароль является "серым кардиналом", потому что она многое изменила в нашей стране, в мире. Ее позиции не такие уже сильные, как были до войны, тем не менее даже если она выжила Ани Лорак, честь ей и хвала. Раз Ани Лорак настолько слаба и недолека относительно своей позиции по войне в родной стране, которая умирает у нее на глазах, то какая разница - Тина Кароль это сделала или кто-то другой.

Есть еще одна известная украинка, которая предпочла кровавые рубли, - Анна Асти. Почему она решила встать на путь предательницы?

Позиция Асти говорит о стратегической недолекости, желании сиюминутных благ, которые дает Россия в виде денег. Но, как мы видим, карма ее настигла. Девочка встретила войну в Украине, пряталась в подвалах, видела, что здесь происходит, но тем не менее выехала и продолжила выступать на кремлевских концертах. Насколько мне известно, сейчас ее концерты отменяют, после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не знаю, чем это все закончится...

В РФ ей удалось стать успешной только потому, что ее музыка всегда была ориентирована на постсоветский русскоязычный рынок, а не украинский. Но одно могу сказать точно: люди из Украины, выбравшие Россию, сами закапывают себя в землю. Они не могут понять одной простой вещи - здесь они предатели, а там они тоже предатели. Там они предатели, манкурты, их просто используют в контексте пропаганды. Вот, пожалуйста, украинские артисты, которые поддерживают Россию и мир во всем мире, голуби летят и так далее. А здесь они н***сты. В любом случае ничем хорошим их карьера там не закончится. Они всегда будут второсортными людьми.

Война изменила все. И люди, которые остаются в России из-за сиюминутных денег, не обладают достаточным уровнем стратегического IQ, чтобы понять, что их в любом случае ждет забвение. И не просто забвение, а позорное забвение. Поскольку то, как они поступили, будучи публичными людьми, иначе как трусостью на меркантильной основе и публичным предательством своей страны не назовешь.

Кстати, есть ли кто-то из украинских звезд, кого вы считаете лицемерами?

Изначально в сферу развлечений заложено лицемерие, поэтому ко всем артистам нужно относиться как к детям, которые познали взрослые грехи, но при этом остались детьми. А еще как к серпентарию. Потому что себялюбие, тщеславие, корыстолюбие сконцентрировано у людей, которые питаются энергией славы. Лично я к этому отношусь снисходительно. Один известный продюсер как-то сказал фразу: "Артисты - те же дети, только тр***ются". Я считаю, что в этой фразе заложен сакраментальный смысл того, что происходит в шоу-бизнесе.

Относительно лицемерия во время войны, то меня тошнит от того, что люди прикрываются сборами на ВСУ, от того, в какой форме люди считают нужно делать украинский продукт, чтобы он зашел в эфир. Ранее была шароварщина, потом байрактарщина, а сейчас еще что-то. Украинский посыл это необязательно технический перевод песни, необязательно должно быть "Переможемо!", "Кров, любов", "Слава Україні" и прочее.

Больше всего меня бесит не само лицемерие в этом контексте, а неумение это лицемерие прикрыть. Настолько это делается аграрно, что мой внутренний эстет блюет, когда видит лицемерие, которое человек не смог достойно прикрыть. Но опять-таки к этому нужно относиться снисходительно. Шуты, проститутки всегда пользовались популярностью при любой власти, потому что людям нужен и хлеб и зрелище.

Многие артисты просто не смогли перестроиться с началом войны. Сейчас уже имеет значение, что ты говоришь, как ты говоришь, перед кем ты выступаешь, как ты зарабатываешь и вообще, как ты себя ведешь и какая твоя гражданская позиция. Это очень важно, поскольку некоторые публичные личности, которые называли себя селебрити в нашей стране, оказались неготовы нести это бремя во время войны. Их пиар-менеджеры считали, что быть публичными людьми - это ходить по каналам и радио, искусственно создавать скандалы, интриги, расследования. Это было отлично до тех пор, пока мир не стал меняться. Но люди почему-то оставили у себя в голове хайп. Они оказались неспособны отвечать за базар.

Кстати, а вы верите в искренность Аллы Пугачевой? Если Галкин публично осудил войну, то она - нет. Вам что-то известно об их жизни сейчас?

Честно говоря, я перестал так глобально за ними следить. Но могу сказать, что Галкин молодец. Я всячески поддерживаю, но думаю, что педалировать историю "хороших русских", особенно в нынешнее время, неправильно. Они каким-то образом хотят очиститься от дерьма, к которому они, в том числе, и привели. Ну вот, пусть очищаются, а мы уже посмотрим на результат, потому что результата пока особого нет, а очищаются они все по Израилям, по Европам, по Америкам. Они вообще никак не влияют на те процессы, которые происходят в их стране, а хотелось бы, чтобы влияли, поскольку они опять же публичные люди.

Относительно искренности Пугачёвой и её позиции, то могу отметить, что она просто мудрая женщина. Я прекрасно понимаю её желание, опять же усидеть не только на двух, а и на трёх стульях. Ёё очень много связывает с Россией, в том числе и финансово. И контакты с людьми, которые не последние в РФ, у неё достаточно обширные. Я понимаю её как человека. Вот и поэтому не берусь её не осуждать, не хвалить. Слава Богу, что она как минимум выехала. И, как максимум, не поддерживает этот вооружённый конфликт. Она не высказывается по этому поводу положительно и не комментирует. За это ей большое спасибо. А акцентировать внимание на благодеятелях как Галкин, Пугачёва, Макаревич и всех остальных, я не хочу, потому что мы должны просто вычеркнуть сейчас вообще вот это всё из нашего информационного пространства.

Почему многих звезд во время войны сбросили с вершины? Например, Потапа, Дорна, Брежневу и так далее?

Потому что все эти люди были максимально ориентированы на российский рынок. Потап пытался усидеть на двух стульях, Дорн и Брежнева тоже. Потом вдруг она признала, что украинка, но с 2014 года называла себя российской исполнительницей. Ей задавали вопросы "Чей Донбасс? Чей Крым?" А теперь она стала "щирою українкою". Но знаете, люди все помнят.

Они выбрали для себя позицию пересидеть. В итоге ничего не получили. Но и тем артистам, которые быстро "переобулись", я тоже не верю. Просто им повезло вовремя сориентироваться. Я верю в их любовь к деньгам, а не к Украине.

Потап и Лобода сделали все, что протеворечит законам правильного поведения в критической ситуации. С Лободой все понятно, там сказалось отсутствие Нателлы Крапивиной, у которой тоже неоднозначная позиция - она Россию не поддерживает, но и об Украине особо не печется. А Света без ее твердой руки не смогла принять решение, а когда все же сделала выбор, то уже было поздно. А у Потапа была сильная команда. Поэтому мне непонятны его выезды в Испанию, заочное вступление в ТрО, песни о волонтерах... Все эти истории просто закапывают его еще дальше. На нем в Украине можно ставить крест. На Лободе тоже. Что касается Брежневой, то она была менее захейченной. Фото с Польши, волонтерство и несколько треков с Tayanna были фоновыми. Не думаю, что это ей сильно поможет.

То есть произошло очищение. Вполне закономерное. Сейчас набирают популярности молодые артисты, у которых нет шлейфа российской эстрады.

Как относитесь к тому, что многие артисты ездят за границу якобы с благотворительными целями и крайне редко приезжают в Украину? Например, тот же Потап.

Артист, который умеет собирать деньги, должен собирать деньги. Это правильно, если он реально собирает деньги, реально приносит их, реально есть отчётности, которые показывают, куда эти деньги идут. Если артист ездит по корпоративам, что, к сожалению, тоже нередко встречается, решает какие-то вопросы, выступает на корпоративах и какие-то копейки отчисляет ВСУ, то это неправильно.

Я думаю, что это очень легко решить. Нужна простая отчетность - сколько денег заработал, куда они переведены. Тогда будет понятно что, зачем, куда, почему.

Если глобально говорить, то я, конечно же, только за, чтобы артисты ездили и собирали деньги, потому что с деньгами сейчас очень туго по поводу волонтёрства. И вообще по поводу дотации на войну, на Украину и так далее.

Вы сказали, что украинский шоу-бизнес очень изменился с начала войны. При этом в топах до сих пор есть Асти, Моргенштерн и другие россияне. Как вы это обьясняете себе?

Нельзя по щелчку пальцев вывести из организма токсины, которыми он был пропитан десятилетиями. К тому же у нас достаточно слабо была поставлена идеология до войны. Мы, к сожалению, не успеваем догонять идеалогическую железную бронебойную машину Российской Федерации. Это собственно "благодаря" которой и началась эта война. Мы не понимали и не осознавали, или делали вид люди, которые должны были заниматься с 1991 года идеологической составляющей украинского государства, национальной идеей. Я это называю бытовым патриотизмом на примере США, которые поднимают флаг в своих дворах и гордятся тем, что они американцы. Вот эта работа десятилетиями проводится, потому что нужно гордиться тем, что ты житель своей страны, а для этого нужен фундамент, не просто материальный, а идеологический. У нас с этим были большие проблемы.

Поэтому контрпропаганда должна быть очень сильной. Возможно, такой же, как у России. Поэтому наличие Моргенштерна, Асти и других российских исполнителей в хит-парадах Украины - четкий показатель того, что мы плохо работаем с молодежью. У людей по-прежнему есть ощущение, что война где-то далеко. Они не понимают, что каждое прослушивание это финансирование российских бомб, которые завтра на них упадут.

Да, очень сложно избавляться от российского шлейфа, но это нужно сделать. Людям на бытовом уровне нужно объяснять, что те деньги, которые российские артисты получают за прослушивание своих песен, они перечисляют на оружие, которое потом будет на них направлено.

Каким должен быть украинский шоу-бизнес, чтобы мы навсегда забыли о российской музыке?

Конкурентноспособным. Да, я понимаю, что это очевидно, но он должен быть конкурентоспособным, а конкурентоспособным это не значит, что нужно снимать кальку с западных трендов и переводить треки, наполненные российским менталитетом, на украинский язык. Это значит продуцировать современную музыку, которая дышит украинской аутентикой.

Почему наши артисты не добиваются глобального успеха? Потому что они хотят быть американской Бейонсе из Украины или кем-то еще. Учитывая тренды, я бы сказал, что всегда будет популярной классическая музыка. Да, сопилок никогда не бывает мало, если они правильно использованы. У нас офигенные народные песни, отличные распевки, колядки, щедривки. Мы не до конца использовали их в промо-кампании нашей страны, особенно во время войны.

Мы должны осознать, что основная масса популярных украинских песен в РФ написана именно украинскими авторами, просто их никто не знает. Они питались нашей кровью еще очень давно. Поэтому мы должны забыть о комплексе "меншовартості", о младшем брате и так далее. Будет лучше, если мы будет опираться на американские тренды, потому что Америка в плане поп-музыки всегда была хедлайнером.

Кстати, недавно произошел скандал между Кристиной Соловий и Татьяной Навкой. Последняя использовала песню "Тримай" в своем ледовом шоу. Это уже не первый случай, когда россияне воруют наши песни. Как думаете, почему?

По той же причине, по которой они воруют наши унитазы, иконы, нашу культуру в целом. Они переписывают нашу историю, присваивают себе заслуги Киевской Руси. Практически всеми мировыми историями доказано, что Киевская Русь появилась гораздо раньше, чем Московия. Вот, которые они просто потом переписали, но тем не менее они на этом делают свою идеологическую кампанию, полностью строят в отношении, допустим, тех же коммуникаций с украинцами. Имеют наглость, и это работает.

Почему они воруют песни? Ну, потому что нужно перевести "Щедрик" на русский, нужно перевести песню Соловий на русский, чтобы снова-таки русифицировать, если ты не можешь это победить.

На самом деле, Россия успешно это делает. Просто у них появился большой враг - интернет. Очень сложно сейчас манипулировать некоторыми вещами, потому что интернет всё фиксирует и в котором можно увидеть какие-то альтернативные варианты и понять, куда все идет. Например, когда Россия входила в Чечню и Грузию, творила жуткое в Приднестровье, тогда интернета не было. Нам показывали, как бедным российским мальчикам злые чеченцы головы отрезали. Теперь мы понимаем, почему и за что. А теперь интернет есть. И Навке гораздо сложнее не выглядеть идиоткой. Но на это все равно нужно реагировать, нужно судиться... Нужно сделать так, чтобы эта ситуация не была сугубо между Украиной и Россией, а чтобы это был мировой масштаб.

Раз уж мы заговорили о переводах песен, то давайте обсудим украинское творчество в этом плане. Не секрет, что многие артисты начали переводить на украинский свои русскоязычные хиты. В том числе и Ирина Билык. Ей удастся еще покорить сердца зрителей или ее время ушло?

Хороший вопрос, потому что тут дело не только Ирине Билык, а вообще во всех представителях старой школы - того поколения, который хотел попасть на российский рынок. Я считаю, что перевод песен на украинский - это поступок, пусть он будет конъюнктурным, но это поступок для любого артиста, у которого был хит на русском. Понятно, что многими людьми движет не что-то патриотическое, но, тем не менее, такая тенденция есть. Это хорошо. Но я не уверен, что они снова обретут успех. С началом войны многое изменилось в сознании людей, как я уже говорил.

Я послушал перевод песни "Снег". Вот он хороший, вот это как раз тот случай, когда перевод даже лучше, чем оригинал. Но, к сожалению, это скорее исключение из правил, чем правило, потому что чаще всего песни переводят на украинский, чтобы угодить радио и попасть туда. Это прямо видно и слышно. Это я не приветствую, потому что это как раз больше даже отвращает, чем вызывает уважение.

Еще один тренд среди украинских знаменитостей - усыновление детей. С началом войны многие артисты говорят о том, что хотели бы подарить семью детям, оставшимся без родителей, а кто-то уже и сделал это. Как вы думаете, это все искренне или пиар?

Я не считаю, что это сейчас тренд, потому что он уже давно есть. Ну, как минимум, на Западе, А у нас, ну такой себе грустный тренд, если люди усыновляют детей, которые потеряли родителей во время этой войны. Даже если это пиар, то пусть будет. Главное - чтобы дети от этого не страдали. Если детям будет обеспечена хорошая жизнь, они будут расти в любви и внимании, то, пожалуйста, пусть это будет пиаром, если это делается только для того, чтобы сфотографироваться в журналах. Но это кощунство, и за такие вещи, как правило, высшие силы потом наказывают.

Я не вижу какого-то, честно говоря, тренда среди публичных людей. Наоборот я бы стимулировал этот тренд. Если люди, которых знают миллионы, будут давать семьи сиротам, то это будет хороший пример для других.

Еще одна нашумевшая тема - "голая вечеринка" Насти Ивлеевой, о которой мы уже говорили. Давайте обсудим ее более детально. Как это ситуация может закончиться?

Эта вечеринка была лакмусовой бумажкой, которая выполняла несколько задач. Первая - показать шутам их место, потому что шуты всегда должны оставаться шутами, а те шуты, которые загоняются, их можно в любой момент наказать, лишить всего по щелчку пальцев. Вторая - борьба с ЛГБТ. Показ семейных ценностей, скрепов, патриархальных каких-то вещей, консервативных религиозных вещей, на которой базирует свою идеологию Россия. То есть показать на публичных людях борьбу с этим всем. Третья задача - медийно компенсировать непонимание людей, у которых в ВСУ погибли мужья, дети, дедушки, отцы... Просто показать им, что, вот смотрите, мы же государство. Мы понимаем, какая сейчас вот эта священная война идет с н***стами. А вот они, эти п**ики, там собрались с проституками и устроили публичную порку. Это своего рода наказательный бальзам на душу. Вот этим несчастным людям, которым засрали мозги.

А теперь просто показали, что те, кто купается в жиру и золоте, можно пошлёпать по попке, чтобы вот этот вот народ понял, что власть о нём печётся. Оновная категория артистов крупного эшелона из этого скандала выйдет и по-прежнему у них всё будет нормально, а публично накажут каких-то молодых, неизвестных. Вот типа рэпера, который с носком на половом органе пришёл. Ага, выпарят его максимально, припаяют какое-то дело, и этим покажут, что чтобы другим было неповадно. Вот это важная задача в РФ - показать, кто хозяин.

Одной из задач вечеринки Ивлеевой, по вашим словам, была борьба с ЛГБТ-движением. Однако, говорят, что в российском шоу-бизнесе много геев. Почему это так распространено там?

Их много не только в российском шоу-бизнесе, но и в шоу-бизнесе в целом, как в любом другом творческом бизнесе. Я где-то читал, что одно полушарие мозга отвечает за рацио, а другое - за креативность и эмоции. Поэтому в этой сфере больше, чем в других, геев.

Называть фамилии не буду, потому что это некорректно, но, например, Филипп Киркоров всем своим поведением уже давно, мягко говоря, намекнул на свою ориентацию. Он по-прежнему одевает пилотки на 9 мая, марширует, изображает из себя защитника отечества, тестостеронового мужчину, который мужественно разрывает на себе тельняшку. Это выглядит смешно, да.

Когда Коля Басков, Филипп Киркоров и другие корчат из себя русских мужиков, которые за свою страну, за отчизну - это смешно, как минимум, как максимум - нелепо.

В нашем шоу-бизнесе тоже есть геи. Я знаю, что многие из них воюют в рядах ВСУ, поэтому им честь и хвала. Те, кто открыто об этом говорит, они намного сильнее и мужественнее, чем те, кто прячется по подвалам. Но в целом я ничего против представителей ЛГБТ не имею, особенно если они открыто об этом говорят.

Ходят слухи, что Киркоров неоднократно делал неоднозначные намеки нашим артистам-мужчинам. Вы знаете такие истории?

Я не присутствовал на таких вечеринках, поэтому наверняка не знаю. Но могу рассказать одну страшную историю про Филиппа Киркорова, которая передаётся из уст в уста. Однажды, будучи на гастролях, по-моему, в Киеве, то ли он сам, то ли кто-то ему засунул в анус бутылку шампанского. Пришлось вызывать хирурга, чтобы ему зашили анус. Правда это или нет - не знаю, но об этом говорят в шоу-бизнесе.