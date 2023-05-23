На блогершу из Ивано-Франковска подписаны почти два миллиона людей.

Известная украинская блогерша родом из Ивано-Франковска Саша Бо выложила у себя в профиле информацию о розыгрыше автомобиля своего мужа и нарвалась на критику.

"Я давно этого не делала, но пора сделать вам приятное. На правах жены объявляю, что я подарю автомобиль своего мужа. Nissan из салона, не битый не крашенный, в отличном состоянии, один владелец. Скоро подарю его вам", - сказала на видео Саша.

Реакция соцсетей

В комментариях ее обвиняют в том, что она разыгрывает машину, хотя могла бы отдать ее на ВСУ или продать, чтобы пожертвовать деньги на армию.

Видео дня

По правилам розыгрыша, участники должны подписаться на более чем 90 человек, которые являются спонсорами. Комментаторы заметили, что среди спонсоров есть некие одиозные личности.

"И Злата Некрасова в спонсорах?) Человек, который в Запорожье зашкварился со спекулированием на благотворительности, а во время войны на воровстве гуманитарки вагонами? Кстати, она в сторис показывала письмо, что ее уволили. А в описании все еще стоит должность", - написал один из подписчиков.

Вот что еще пишут в соцсетях:

"Лучше бы эти 96 блогеров скинулись на автомобиль для ВСУ!"

"Авто идеально подходит для "нуля", а именно для ВСУ"

"Посмотрела кто там в подписках. Ни одна машина не стоит того, чтобы на них подписываться! Какая гадость!"

Сама Саша Бо, за которой следит почти два миллиона человек, пока что никак не комментировала критику в свой адрес.

Напомним, Саша Бо показала последствия операции на губах.

Вас также могут заинтересовать новости: