По словам Беспалова, Попов сначала был в Америке, а потом в России.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов на своем YouTube-канале сообщил, что экс-возлюбленный певицы Тина Кароль уехал в Россию. По его словам, это стало известно благодаря его геолокации в Instagram.

"Интересно, чем Попов там занимается? Работа, просто "путешествие", или, может, что-то другое? Но интересно получается: украинец, который молчит о войне и геолокация в стране болот", - говорит Беспалов.

Он добавил, что Антон Попов и Тина Кароль расстались в начале полномасштабного российского вторжения. Беспалов говорит, что первое время экс-гитарист артистки, который работал с ней более 10 лет, жил в Америке, потом, скорее всего, переехал в РФ.

Видео дня

К слову, сейчас Попов скрыл свою геолокацию, поэтому узнать его нынешнее местонахождение - невозможно.

Роман Тины Кароль и Антона Попова

Ранее Богдан Беспалов сообщил, что Кароль состояла в отношениях с Поповым. Их видели с Антоном Поповым на одном из курортов в Карпатах. Они жили в домике скандинавского стиля с одной спальней.

Позже он сообщил, что они расстались. Новым избранником певицы стал танцор Дима Жук. По словам Беспалова, Жук "выцепил себе влиятельную женщину", однако, продолжил блогер, это не помогло развитию его карьеры.

Вас также могут заинтересовать новости: