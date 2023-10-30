По словам Беспалова, даже мама Тринчер сейчас переживает за дочь.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса и сплетник Богдан Беспалов озвучил новую информацию относительно отношений Ани Тринчер и Александра Волошина.

На своем YouTube-канале он рассказал, что пара уже несколько раз пыталась "замять" историю своего развода в социальных сетях, однако его "котята-сплетники" донесли на хвостике, что пара таки рассталась с громким скандалом.

"С 25 на 26 октября Александр Волошин оставил Анну Тринчер, расставшись с очень-очень-очень громким семейным скандалом. Даже мама Ани сейчас очень переживает за собственную дочь. Когда в браке становится все хрупким, невозможно это долго скрывать, навязывая зрителям идеальные отношения, которых нет", - сказал Беспалов.

Также он посоветовал Тринчер уделить время ребрендингу ее творчества, потому что "слишком агрессивный секс отталкивает зрителей". По его словам, вскоре Анна и вовсе может потерять музыкальную карьеру.

"Аня, не нужно страдать. Ты еще очень молодая. Поэтому, пожалуйста, развивайся, занимайся делом, которое приносит тебе удовольствие", - подытожил Беспалов.

Напомним, впервые о разводе Тринчер и Волошина Беспалов заговорил в сентябре этого года. По его словам, они уже давно вместе не живут. А причиной расставания якобы стала измена со стороны Александра.

Однако ни Волошин, ни Тринчер эту информацию не подтвердили.

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