Поздравление записали Александр Пономарев, Павел Зибров, Ассия Ахат, Сергей Мироненко и Ирина Билык.

Украинские звезды записали милое рождественское видеопоздравление.

Ролик у себя в Instagram опубликовала певица Ирина Билык.

Кроме нее на записи певцы Павел Зибров, Александр Пономарев, Сергей Мироненко и скрипачка Ассия Ахат.

"С Рождеством Христовым!" – подписала видео Билык.

Читайте также"Подарил мне любовь": Alyona Alyona с бойфрендом записали новогоднее поздравление (видео)"Всех благ! Творчества и вдохновения!", "Спасибо, и вам тепла! Поддержки, благости и добра!", "Мои любимые артисты, поздравляю вас с Сочельником! Здоровья вам, счастья, любви", "Как классно вас видеть вместе", "Вкусной кути", "Супер", "Взаимно", – ответили подписчики.

Ранее сообщалось, как украинцев с Рождеством поздравил президент Владимир Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: