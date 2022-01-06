Украинские звезды записали милое рождественское видеопоздравление.
Ролик у себя в Instagram опубликовала певица Ирина Билык.
Кроме нее на записи певцы Павел Зибров, Александр Пономарев, Сергей Мироненко и скрипачка Ассия Ахат.
"С Рождеством Христовым!" – подписала видео Билык.
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Ранее сообщалось, как украинцев с Рождеством поздравил президент Владимир Зеленский.