Певица Билли Айлиш потеряла 100 тысяч подписчиков в Instagram после публикации эротических рисунков.
Читайте также54-летняя Сальма Хайек восхитила фанов фото в бикиниОб этом сообщила пользователь Instagram sneezeandpepsi.
Американская исполнительница приняла участие в челлендже Post a Picture Of, участники которого выкладывают фото по просьбе подписчиков.
На вопрос фанатов о том, каким рисунком Айлиш гордится больше всего, она опубликовала изображение с обнаженными женскими телами.
«Это, наверное, потому что я люблю сиськи, лол», — написала она.
Также девушка опубликовала скриншот заставки на своем телефоне. На нем изображены голые девушки. После этого количество ее подписчиков упало с 73 млн до 72,9 млн.
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