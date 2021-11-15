Sonya Kay когда-то состояла в абьюзивных отношениях.

Украинская певица Sonya Kay в интервью Маше Виноградовой рассказала об экс-бойфренде, который издевался над ней.

По словам Сони, они познакомились в Великобритании, когда девушке было 22 года. Спустя какое-то время они начали вместе жить в съемной квартире, но все обязанности на себя взвалила именно певица. Два года она терпела унижения и даже рукоприкладство.

"Я оплачивала абсолютно все — аренду квартиры, продукты, одевала его, на отдых мы ехали за мои средства. Я его очень любила. Наверное, эти отношения научили, что нельзя с собой так поступать. Кажется, тогда я совершенно не уважала себя. Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет, от него я узнала, что такое буллинг. Он меня унижал и при друзьях. Все было", - рассказала Соня.

Также звезда призналась, что однажды экс-бойфренд так сильно ударил ее по лицу, что она упала прямо в ванной. Благо, она смогла выйти из этих сложных отношений и встретить свою любовь. Так, певица сейчас замужем за хоккеистом Олегом Петровым.

Читайте также "Бурная жизнь": Антин Мухарский рассказал о сексе с младшей на 19 лет женой Кто такая Sonya Kay

Соня является племянницей украинской певицы Софии Ротару. Девушку назвали в честь ее знаменитой тети. Сольная карьера Сони началась с песни "Дождь", затем "Белый снег". В мае 2018 года была номинирована на получение премии Золотая Жар-птица за "Прорыв года".

Напомним, ранее Sonya Kay попала в глобальный плейлист Apple music.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич