Певица взбудоражила поклонников откровенным фото.

Американская певица Бейонсе удивила фанатов новым фото. Певица блеснула своими формами в максимально "голом" наряде.

На снимке, который звезда опубликовала в своем Instagram, она позирует, сидя на стальной лошади. Бейонсе нередко удивляет необычными образами, но в этот раз, как отметили в сети, она превзошла сама себя.

Певица выбрала лиф и стринги из кристаллов. Свой образ Бейонсе дополнила ковбойской шляпой и сапогами с бахромой. Поклонники пришли в восторг от смелого фото звезды. Они отметили, что Бейонсе прекрасно выглядит.

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Оказалось, столь провокационный наряд звезда примерила не просто так. Своим новым фото Бейонсе анонсировала мировое турне. В этом году певица планирует дать шесть концертов в нескольких странах. Первое выступление Бейонсе в рамках нового турне состоится 10 мая в Стокгольме, а финальное - в Париже.

Напомним, недавно Бейонсе впервые за четыре года вышла на сцену в платье украинского дизайнера.

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