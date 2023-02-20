20 февраля она отмечает свой день рождения.

Барбадосская певица Рианна 20 февраля отмечает свое 35-летие. Недавно Рианна выступила на Супербоуле-2023, где зажгла своим выступлением не только зал, но и экранных зрителей.

Она стала настоящим хитом в соцсетях, в том числе и в TikTok. Сейчас ее зажигательные танцы стали трендом, их пытается повторить едва ли не каждый пользователи сети.

Кроме того, именно на Супербоуле Рианна рассекретила вторую беременность. В 2022 году она родила первенца от рэпера ASAP Rocky, а сейчас они вновь ждут пополнение в семье.

Но даже округлившийся животик не помешал звезде отдаться сцене и зрителям на все 100 процентов.

Рианна является одной из самых продаваемых артистов всех времён в результате продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.

В честь ее праздника предлагаем вам вспомнить самые яркие и дерзкие клипы любимой певицы, в которых раскрывается темная сторона жизни человека - страсть, пороки и другое.

Kiss It Better

Work

Pour It Up

We Found Love

Man Down

Напомним, ранее Рианна "ворвалась" с первым за шесть лет сольным треком Lift Me Up.

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