Украинка, которая последние годы жила и работала в РФ, а теперь молчит о войне в родной стране, уехала на отдых.

Беременная певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая уже четвертый месяц цинично молчит о войне в Украине, анонсировала свои планы - звезда хочет провести ближайшее время на Бали. Там молчунья планирует родить второго ребенка. Об этом она написала у себя в Instagram-блоге.

"Очень хотим встретиться с малышом. Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно. Наверное, у каждого на Земле есть место силы. Для меня это остров Бали, где я чувствую себя умиротворенной и целостной. Наверное, для кого-то я могу показаться сразу сумасшедшей, но когда я увидела ванную в номере, то захотелось там родить", - написала телеведущая.

Отметим, Региона Тодоренко родом из Одессы. С 24 февраля, когда Россия полномасштабно напала на ее родную страну, певица ни разу не высказала свою позицию. Ее коллеги предположили, что это из-за того, что ее муж Влад Топалов - россиянин. Некоторые оправдали ее тем, что она беременна, и это якобы гормоны. Не так давно Тодоренко попрощалась со своими родными из Одессы при помощи новой песни.

Напомним, певица Злата Огневич высказала свою позицию по Тодоренко и другим звездам-молчунам.

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