Популярная певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек дали повод поклонникам обсуждать их вероятное воссоединение.
Ранее их "застукали" на балконе во время отдыха в коттедже в Майами. А сейчас они "спалились" в одном из ресторанов. Папарацци сфотографировали парочку за сладкими поцелуями.
Отметим, что слухи о воссоединении пары начались две недели назад. Джей Ло рассталась с Алексом Родригесом и начала больше времени проводить с Аффлеком. И это несмотря на то, что Родригес еще некоторое время надеялся нато, что им удастся сохранить свои отношения.
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