За жизнь актер сыграл в более чем 50 фильмах.

6 сентября в возрасте 88 лет умер Жан-Поль Бельмондо – талантливый французский актер театра и кино. Его смерть стала большой утратой для французского кино. Звезда фильмов "На последнем дыхании", "Профессионал" и "Великолепный" запомнится нам своим живым взглядом, обворожительной улыбкой и прекрасной актерской игрой.

В списке многочисленных достижений Бельмондо – престижная французская премия "Сезар", Золотая ветвь Каннского фестиваля, премия "Золотой Лев" и, конечно, искренняя любовь поклонников. В молодости Бельмондо был кумиром французской молодежи и сам выбирал себе режиссеров, а сценарии фильмов писались специально под него.

Жан-Поль Бельмондо: биография

Бельмондо родился в 1933 году в семье скульптора. В школьные годы Жан-Поль одинаково увлекался спортом и искусством. После окончания школы делом жизни выбрал театр и поступил в Консерваторию драматических искусств в Париже. Педагоги не верили в его актерский успех из-за непривлекательной внешности Бельмондо.

Однако именно внешность стала изюминкой артиста. Сначала он выступал на сцене местного театра, затем дебютировал в кино в фильме 1958 года "Будь красивой и молчи". В возрасте 26 лет актер стал всемирно известным благодаря роли обаятельного негодяя в фильме "На последнем дыхании".

После знаковой роли карьера Бельмондо стремительно развивалась. В последующие годы он снимался в фильмах именитых французских режиссеров: Франсуа Трюффо, Луи Маля, Алена Рене.

Жан-Поль Бельмондо: фильмы

В 1971 году он снялся в очень успешной картине "Великолепный" и стал ещё более известным. В 1981 ещё один фильм с участием Бельмондо стал хитом – "Профессионал". В 1988 году за роль в фильме "Баловень судьбы" актер был удостоен самой престижной французской премии "Сезар". Жан-Поль отказался от награды, потому что её создатель нелестно отзывался об отце актера.

В 1990-ых годах Бельмондо считался одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Позднее он начал совмещать работу актера кино с ролями в театре. В 2001 году Бельмондо перенес инсульт – у него парализовало правую часть тела.

После перенесенной болезни Бельмондо снялся лишь в одной картине "Человек и его собака". В фильме он сыграл парализованного старика, показав, что даже после болезни нужно оставаться самим собой. В 2015 году заявил об окончании актерской карьеры.

Жан-Поль Бельмондо: личная жизнь

Бельмондо был женат дважды. В 1953 он женился на танцовщице Элоди Константен. В браке у них родилось две дочери и сын. Старшая дочь Патриция погибла в пожаре в 1994 году. В 1966 году брак распался.

Второй избранницей Бельмондо стала манекенщица и балерина Натти Тардивель. Она была младше него на 28 лет. Их брак продлился лишь 8 лет. У пары родилась дочь Стелла. Вне брака Бельмондо встречался со многими актрисами и моделями.

Ни один из детей Жан-Поля не стал актером. У актера осталось 6 внуков.

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Автор: Екатерина Пулатова