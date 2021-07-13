Артистка "Квартала 95" поселилась на берегу Днепра в двухэтажном деревянном коттедже площадью около 300 квадратных метров.

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец живет на берегу Днепра в элитном коттеджном городке, который находится на Осокорках.

Кравец поселилась в двухэтажном деревянном коттедже площадью около 300 квадратных метров, говорится в программе "Викриття" на телеканале LIVE.

Весь коттеджный поселок находится под охраной: посты есть на въезде, также охраняется и набережная.

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На территории коттеджного поселка есть общий бассейн для всех жителей, который наполнен морской водой. Также каждый владелец дома имеет собственное парковочное место для катеров или яхт.

Дом звезды "95 квартала" находится в 50 метрах от воды, а на территории растет много высоких деревьев, есть газон и невысокая живая изгородь по периметру.

Кухня в доме имеет высокие потолки с огромной люстрой в виде ветки дерева. На втором этаже расположены две детские комнаты - для двойняшек Кати и Вани, а также комната старшей дочери Кравец - Маши.

Ранее звезда рассказывала в интервью, что в ее доме достаточно места для антиквариата и для этнических мотивов, так как она любит привозить из поездок аутентичные сувениры.

Отмечается, что все дома в коттеджном поселке уже не продаются. Однако стать соседом Кравец можно взяв дом в аренду за $4-5 тысяч.

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Автор: Александр Топчий