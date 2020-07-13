Голливудская актриса Айшвария Рай и ее семья заразились COVID-19
Голливудская актриса индийского происхождения Айшвария Рай заразилась коронавирусом.
46-летняя звезда инфицировалась вместе с дочкой 8-летней Аарадхией Баччан после того, как положительные результаты тестов получили ее муж и свекор. Лечиться семья будет дома, сообщил ее муж на странице в Twitter.
Муж Айшварии Рай и знаменитый свекор и звезда Болливуда Амитаб Баччан подхватили коронавирус накануне.
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Они находятся в больнице и уверяют, что у них легкие симптомы COVID-19, а состояние их здоровья – стабильное. Впоследствии диагноз подтвердили у ближайших членов семьи.
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