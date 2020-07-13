Голливудская актриса Айшвария Рай и ее семья заразились COVID-19

Победительница конкурса "Мисс мира" 1994 года и звезда индийских фильмов Айшвария Рай получила положительный тест.

Голливудская актриса индийского происхождения Айшвария Рай заразилась коронавирусом.

46-летняя звезда инфицировалась вместе с дочкой 8-летней Аарадхией Баччан после того, как положительные результаты тестов получили ее муж и свекор. Лечиться семья будет дома, сообщил ее муж на странице в Twitter.

Муж Айшварии Рай и знаменитый свекор и звезда Болливуда Амитаб Баччан подхватили коронавирус накануне.

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Они находятся в больнице и уверяют, что у них легкие симптомы COVID-19, а состояние их здоровья – стабильное. Впоследствии диагноз подтвердили у ближайших членов семьи.

Как сообщал ранее УНИАН, известная индийская актриса и певица Приянка Чопра Джонас украсила обложку мартовского номера Harper's Bazaar.

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