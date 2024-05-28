Мужчина долгое время держал обиду на неё.

Украинский певец и автор хита "Якби не ти" и "Скажи мені, любов моя" Максим Бородин откровенно рассказал о криминальном прошлом своей матери.

Оказалось, что женщина была трижды судима за кражи, которые совершала из-за употребления наркотиков. В 9 лет Бородин впервые остался с младшей сестрой на руках. Однако позже женщина вернулась и хотела что-то изменить в жизни.

"Мама первый раз когда вышла, то пыталась вырулить, она была рядом с нами. Работу же ей никакую не давали. Она пошла в электричку продавать чай и кофе. Я видел ее старания. Но потом те люди возвращаются, которые вокруг тебя. Она просто попала в эту колею снова. И ты там раз выпил, раз укололся и тебе легче эту реальность видеть", - рассказал певец в интервью журналистке Алине Доротюк.

Мужчина добавил что матери было трудно выдерживать осуждение людей и родных. Поэтому она снова шла на преступления. Все время, пока женщина сидела в тюрьме Максимом и его сестрой занимался дедушка. Однако одну встречу с мамой певец до сих пор не может забыть:

"Я закончил школу, знаю, что планирую быть студентом, мы с одноклассниками идем в парк. И я прихожу домой и слышу, что звучит мой магнитофон и как-то своим позвоночником чувствую, что пришла мама домой. Зашел на кухню, а она моет пол. Но когда она ушла я был другим, я уже перестал скучать по ней, я держал в себе столько злости, обиду на весь мир и на нее".

Тогда Бородин сбежал и не хотел возвращаться домой. Он постоянно боялся повторить судьбу матери. Однако в 25 лет певец восстановил отношения с ней и проговорил все обиды.

Напомним, ранее стало известно, что мама известной украинской певицы попала в тюрьму.

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