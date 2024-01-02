Певица не смогла сдержать эмоций.

Народная артистка Украины София Ротару не осталась в стороне от происходящий в стране событий и отреагировала на массированную атаку, которую Россия устроила 2 января.

На своей странице в Instagram она обнародовала последствия атаки на Киев и написала: "02.01.24". К этой подписи знаменитость добавила разбитое сердце.

Также она показала разрушенное здание в Харькове. Кроме всего прочего, Ротару добавила эмодзи в виде сложенных рук. Вероятно, она молится за украинцев, которые пострадали этой ночью.

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Атака на Украину 2 января - что известно

Утром, 2 января, российские оккупанты атаковали территорию Украины "кинжалами" и другими ракетами. Произошло падение обломков и возгорание зданий в нескольких районах Киева. Особенно тяжелые последствия в Соломенском районе, где произошло возгорание многоэтажки.

Во время сегодняшней ракетной атаки противовоздушная оборона столицы сбила более 6 десятков ракет Х-101 / Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

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