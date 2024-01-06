Ролик, опубликованный певцом, за несколько часов набрал тысячи лайков.

Украинский певец Артем Пивоваров буквально "порвал сеть" видеороликом, на котором заснято, как он эмоционально играет на барабанах под песню "Манифест".

Артист разместил видео на своей странице в Instagram. Ролик за несколько часов набрал почти 4 тысячи лайков. Стоит отметить, что на видео артист играет на инструменте с голым торсом. Исполнитель скупо подписал видеоролик - просто разместил несколько смайликов, среди которых есть желтое и голубое сердце.

Много пользователей оставили под видео очень положительные отзывы. "Просто разрыв", - считает Mishashko. "Невероятно, сразу видно, что человек занимается делом, которое любит", - поделилась мнением anas_tasia21k. "Это просто пожар..., очень круто", - отмечает v_fedkiv. "Что поделаешь, если талантливый человек - талантлив во всем", - написала пользователь o.levinska.

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Напомним, в конце ноября прошлого года стало известно, что концерт Артема Пивоварова в Дублине был отменен. Журналисты узнали, что певец срочно отменил выступление из-за того, что в этом месте случился теракт.

Стоит отметить, артист с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину ездит за границу для того, чтобы дать благотворительные концерты, а потом помогать украинцам.

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