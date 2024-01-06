Украинский певец Артем Пивоваров буквально "порвал сеть" видеороликом, на котором заснято, как он эмоционально играет на барабанах под песню "Манифест".
Артист разместил видео на своей странице в Instagram. Ролик за несколько часов набрал почти 4 тысячи лайков. Стоит отметить, что на видео артист играет на инструменте с голым торсом. Исполнитель скупо подписал видеоролик - просто разместил несколько смайликов, среди которых есть желтое и голубое сердце.
Много пользователей оставили под видео очень положительные отзывы. "Просто разрыв", - считает Mishashko. "Невероятно, сразу видно, что человек занимается делом, которое любит", - поделилась мнением anas_tasia21k. "Это просто пожар..., очень круто", - отмечает v_fedkiv. "Что поделаешь, если талантливый человек - талантлив во всем", - написала пользователь o.levinska.
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Напомним, в конце ноября прошлого года стало известно, что концерт Артема Пивоварова в Дублине был отменен. Журналисты узнали, что певец срочно отменил выступление из-за того, что в этом месте случился теракт.
Стоит отметить, артист с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину ездит за границу для того, чтобы дать благотворительные концерты, а потом помогать украинцам.