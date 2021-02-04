Известный актер Арми ХаммеР, которого обвиняют в каннибализме, "попался" на интимной переписке с девушкой.
Об этом сообщает Daily Mail.
Читайте такжеЭкс-супруга Мэнсона отреагировала на скандал с обвинением его в насилии
Девушка, с которой переписывался Арми, рассказала, что их общение началось еще в декабре. Он ей писал, что очень любит секс. А также, по ее словам, он любит душить своих партнерш во время интимного процесса. Да так, что они могут терять сознание.
"Будь моей идеальной маленькой шлюшкой и дай мне пять оргазмов. И скажи: "Спасибо, сэр"", - просил Хаммер свою собеседницу. Он также требовал, чтобы она сделала аудиозапись или видео во время мастурбации.
При этом актер жаловался своей собеседнице на то, что в сети его стыдят за нестандартные предпочтения в сексе. При этом ему так нравится, и такая жизнь его вполне устраивает. Также он добавил, что после резонанса ему начали писать многие девушки с предложениями "съесть кусочки" от них.
Напомним, ранее в сеть слили переписки Хаммера с любовницами. В них он писал, что считает себя стопроцентным каннибалом. Также он хочет съесть свою партнершу и подержать в руках ее сердце, которое еще бьется.
Другие новости УНИАН:
- "Мне нужно выпить твою кровь": известного актера обвинили в каннибализме (фото)
- "Секс-каннибал" Хаммер отказался сниматься в фильме с Лопес
- Бывшая жена Арми Хаммера прокомментировала секс-скандал с его участием
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram