Актер переписывался с девушкой.

Известный актер Арми ХаммеР, которого обвиняют в каннибализме, "попался" на интимной переписке с девушкой.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Девушка, с которой переписывался Арми, рассказала, что их общение началось еще в декабре. Он ей писал, что очень любит секс. А также, по ее словам, он любит душить своих партнерш во время интимного процесса. Да так, что они могут терять сознание.

"Будь моей идеальной маленькой шлюшкой и дай мне пять оргазмов. И скажи: "Спасибо, сэр"", - просил Хаммер свою собеседницу. Он также требовал, чтобы она сделала аудиозапись или видео во время мастурбации.

При этом актер жаловался своей собеседнице на то, что в сети его стыдят за нестандартные предпочтения в сексе. При этом ему так нравится, и такая жизнь его вполне устраивает. Также он добавил, что после резонанса ему начали писать многие девушки с предложениями "съесть кусочки" от них.

Напомним, ранее в сеть слили переписки Хаммера с любовницами. В них он писал, что считает себя стопроцентным каннибалом. Также он хочет съесть свою партнершу и подержать в руках ее сердце, которое еще бьется.

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Автор: УНИАН