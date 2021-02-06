До этого актер выбыл из трех крупных проектов.

В результате громкого скандала вокруг появившейся в сети странной переписки звезду «Зови меня своим именем» Арми Хаммера выгнали из крупнейшего актерского агентства WME.

Читайте также"Дай мне пять оргазмов": в сеть слили переписки с обвиняемым в каннибализме Арми ХаммеромОб этом сообщает The Hollywood Reporter.

Последствия секс-скандала с Арми Хаммером

На прошлой неделе актер выбыл из сериала The Offer о создании «Крестного отца», где он должен был играть главную роль.

До этого Хаммер принял решение не сниматься в романтической комедии «Свадьба по залету» (Shotgun Wedding) с Дженнифер Лопес.

Также актер ушел из проекта Gaslit - исторического сериала, посвященного Уотергейтскому скандалу, где играют Джулия Робертс, Шон Пенн и Джоэл Эджертон.

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Автор: УНИАН