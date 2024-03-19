Она была замужем три года.

Американская певица Ариана Гранде официально развелась с мужем Далтоном Гомесом. Об этом пишет издание Daily Mail.

Суд Лос-Анджелеса сегодня, 19 марта, принял решение о расторжении их брака. Известно, что заявление на развод подала сама Ариана полгода назад, однако, по слухам, их отношения завершились гораздо раньше. Официальной причиной считаются непримиримые разногласия. Экс-влюбленные якобы хотели спасти союз, но не получилось.

Интересно, что по условиям брачного договора, певица должна выплатить экс-супругу 1 250 000 долларов (это примерно 49 миллионов гривень). Также девушка должна отдать половину суммы за продажу их дома в Лос-Анджелесе и оплатить гонорар адвокатам бывшего в размере 25 000 долларов (примерно 979 тысяч гривень).

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Должен ли Далтон что-то выплатить или оставить Гранде - не уточняется.

Что известно об отношениях Арианы и Далтона

Певица Ариана Гранде и агент по недвижимости Далтон Гомес начали встречаться в 2020 году.

Через год они отгуляли скромную свадьбу с 20 гостями.

Сейчас исполнительница удалила все совместные фото с экс-возлюбленным в Instagram и имеет уже другого избранника.

Напомним, ранее стало известно, что звезда "Игры престолов" разводится с женой через 7 лет брака.

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