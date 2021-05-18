Американская певица Ариана Гранде вышла замуж за своего парня Далтона Гомеса.
Об этом пишет BBC.
Читайте также"Очень полнит": Наталью Могилевскую раскритиковали за образ на премии "Viva! Awards"
Отмечается, что у пары была небольшая свадьба дома, на которую пригласили менее чем 20 самых близких людей.
В декабре Гранде объявили о помолвке с 25-летним агентом по недвижимости из Лос-Анджелеса, выставив в Instagram фото левой руки с перстнем с жемчугом и бриллиантом.
По информации СМИ, свадебная церемония прошла в имении Гранде в Монтесито – популярном месте на юге Калифорнии, где также проживают герцог и герцогиня Сассекские.
Кто такой Далтон Гомес?
Гомес вырос в южной Калифорнии и работал на рынке элитной недвижимости в течение 5 лет. Поп-звезда встречалась с американцем чуть более года.
В феврале 2020 года папарацци заметили пару в ресторане в Лос-Анджелес. А уже в мае Гранде и Гомес появились вместе в клипе Stuck With U, который был создан в коллаборации с Джастином Бибером.
В следующем месяце певица разместила фото с любимым в объятиях в своем Instagram.
Ранее звезда была помолвлена с американским комиком и актером Питом Дэвидсоном, но два года назад они разорвали свои громкие отношения.
Вас также могут заинтересовать новости
- Шоу "Холостячка" со звездой сериала "Крепостная" запускают с эфирами в Instagram
- "Ищите обезьяну": популярный певец обнажился и забрался на пальму
- Рождество в США: Мелания Трамп на камеру "поговорила" с Санта-Клаусом (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram