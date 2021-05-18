На свадьбу в Калифорнии пригласили только самых близких.

Американская певица Ариана Гранде вышла замуж за своего парня Далтона Гомеса.

Об этом пишет BBC.

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Отмечается, что у пары была небольшая свадьба дома, на которую пригласили менее чем 20 самых близких людей.

В декабре Гранде объявили о помолвке с 25-летним агентом по недвижимости из Лос-Анджелеса, выставив в Instagram фото левой руки с перстнем с жемчугом и бриллиантом.

По информации СМИ, свадебная церемония прошла в имении Гранде в Монтесито – популярном месте на юге Калифорнии, где также проживают герцог и герцогиня Сассекские.

Кто такой Далтон Гомес?

Гомес вырос в южной Калифорнии и работал на рынке элитной недвижимости в течение 5 лет. Поп-звезда встречалась с американцем чуть более года.

В феврале 2020 года папарацци заметили пару в ресторане в Лос-Анджелес. А уже в мае Гранде и Гомес появились вместе в клипе Stuck With U, который был создан в коллаборации с Джастином Бибером.

В следующем месяце певица разместила фото с любимым в объятиях в своем Instagram.

Ранее звезда была помолвлена с американским комиком и актером Питом Дэвидсоном, но два года назад они разорвали свои громкие отношения.

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Автор: Яна Ставская